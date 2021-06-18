Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası
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Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Haberler | Yerel

Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ile Hurma köyü arasındaki ormanlık alan üzerinde oluşan muhteşem çifte gökkuşağı manzarası görenleri büyüledi.

Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ile Hurma köyü arasındaki ormanlık alan üzerinde oluşan muhteşem çifte gökkuşağı manzarası görenleri büyüledi.

Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ve Hurma köylerine önceki gün akşam saatlerine doğru yağan sağanak yağmurun ardından havanın açması ile Asar Tepe üzerinde 10 dakika süre boyunca oluşan çifte gökkuşağı manzarası görenleri kendisine hayran bıraktı.

Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası
Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası
Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası
Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk

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Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası - Haberler
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