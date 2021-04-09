Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy köyünde yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy köyünde yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Toplantıda, Şirinköy köyünde koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılımını engellemek, halk sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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