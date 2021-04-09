Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy köyünde yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy köyünde yeni tip koronavirüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Toplantıda, Şirinköy köyünde koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılımını engellemek, halk sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel