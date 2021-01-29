BARAJ SUYUNDA KAYBOLAN OTOMOBİLİN YERİ TESPİT EDİLDİ
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BARAJ SUYUNDA KAYBOLAN OTOMOBİLİN YERİ TESPİT EDİLDİ

29.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:27
BARAJ SUYUNDA KAYBOLAN OTOMOBİLİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)Çanakkale'deki Ayvacık Barajı'nın yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobilin yeri tespit edildi.

Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)

Çanakkale'deki Ayvacık Barajı'nın yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobilin yeri tespit edildi. Kayıp sürücü Mürsel Meracıoğlu ile otomobili bulmak için devam eden arama-kurtarma çalışması sırasında, aracın sular altında kalan toprak yolun yakınında olduğu tespit edildi. Ekipler, aracı bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarmaya hazırlanıyor. Sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun araçta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

SES KAYDIYLA ARKADAŞLARINI UYARMIŞ

Öte yandan Mürsel Meracıoğlu'nun otomobilin suya kapılmasının ardından iş yeri arkadaşlarına cep tefonundan sesli mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Meracıoğlu, WhatsApp uygulamasından İngilizce olarak gönderdiği ses kaydında, "Merhaba çocuklar, kimse köy yolundan gelmemeli, köy yolunda sel olabilir" diyor.

BARAJ SUYUNDA KAYBOLAN OTOMOBİLİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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