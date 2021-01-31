Çanakkale'de aracın baraja düşmesi sonucu kaybolan ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde baraj göletine düştüğü bildirilen araçta kaybolan ikinci kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar 5'inci gününde yeniden başladı.

Ayvacık Baraj Göleti'nde özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan iki kişiden birinin cansız bedeni ve otomobilin bulunmasının ardından dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sürüyor.

Sabah saatlerinde bölgeye gelen polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'na (41) ulaşabilmek için son hazırlıklarını yapıp tekrar suya girdi.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik koordinasyonunda devam eden çalışmalarda, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait iki köpekten de yararlanılacak.

Ankara'dan getirilen labrador cinsi "Mavi" ve Belçika malinoisi ırkı "Negro" adlı köpeklerle Meracıoğlu'nun bulunması için bot üzerinden çalışma yapılacak. Köpeklerin, suda yaklaşık 3 metre derinliğe kadar etkili arama yapma kabiliyetine sahip olduğu öğrenildi.

Ayvacık'ta 27 Ocak'ta içinde iki kişinin bulunduğu aracın baraj göletine düşmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, 28 Ocak'ta sabah saatlerinde şirketin yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) cansız bedenine ulaşmıştı. Ekipler, 29 Ocak'ta ise Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı otomobilin yerini tespit edip vinç yardımıyla sudan çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay