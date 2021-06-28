ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU
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ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de meteoroloji tarafından yapılan ölçümlerde, dün 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek haziran ayı sıcaklığı; 37,2 derece olarak kaydedildi.

ÇANAKKALE'de meteoroloji tarafından yapılan ölçümlerde, dün 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek haziran ayı sıcaklığı; 37,2 derece olarak kaydedildi. Daha önceki en yüksek sıcaklık ise 36,8 derece ile 24 Haziran 2007'de kayıtlara geçmişti.

Çanakkale'de son 10 gündür hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Bunaltan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar sahillere koşarak denize girip serinlemeyi tercih ediyor. Meteoroloji yetkilileri ise, dün yapılan ölçümlerde, 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek haziran ayı sıcaklığının 37,2 derece olarak kaydedildiğini açıkladı. Çanakkale'de, daha önceki en yüksek kayıt, 36,8 derece ile 24 Haziran 2007 tarihinde ölçülmüştü.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj nedeniyle vatandaşlar denize girmeye çekinirken, şu ana kadar müsilajın görülmediği yerlerden birisi olan Assos bölgesi ise deniz için ilk tercih oluyor. Vatandaşlar Kadırga Koyu'nun serin ve berrak sularında yüzerek serinlemeyi tercih ediyor. İstanbul'dan kadırga Koyu'na tatile gelen Hikmet Ertaş, 'Assos'un suyunun biraz daha soğuk, ikliminin de serin olduğunu söylediler. Bunaltan sıcaktan kendimizi buraya attık. Hava gerçekten çok sıcak. Ama Assos'un Güney'e, Akdeniz'e göre daha iyi bir iklimi var. Bu durum da pandemiden kaçmak isteyenleri buraya çekebilir. Bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum açıkçası. Bizim için zaten önemli olan deniz ve kum. O da burada mevcut. Buraya gelirken Çanakkale Boğazı'nda müsilaj görüntüsü vardı, izledik. Bozcaada'da da görüldüğü söyleniyor ama burada henüz bir şey göremedik. Assos müsilajın uğramadığı bir yer olmuş. Umuyorum hiçbir yerde olmaz. Çünkü bütün sene vatandaşlar zaten yazı bekliyordu. Üstüne bir de müsilaj sorunu çıkarsa kötü olur. Ama Assos'ta şu anda bir şey yok, Assos temiz' dedi.

ÇANAKKALE'DE DENİZ SERİN

Kadırga Koyu'ndaki Pedasos Altınel Otelin Halkla İlişkiler Sorumlusu Aysun Kırtaş ise, Assos bölgesinde sezona güzel başladıklarını, ancak 1 Temmuz sonrasında çok daha hareketli olacağını belirtti. Kırtaş, "Hava fazlasıyla sıcak ama Çanakkale'nin en güzel tarafı denizinin serin olması. Hatta deniz aslında geçen senelere göre bir miktar daha ısınmış durumda ama gündüz terledikten sonra Assos'un serin sularına atılmak güzel, keyifli. Müsilaj ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Denizimiz tertemiz zaten. İnsanlarımız düşünmeden keyifle gelebilirler" diye konuştu.

Bora Ateren ise, 'Assos harika bir yer. Müsilaj baya bir problem oldu. Buraya varmaması gerçekten çok güzel. Deniz harika. Havalar da iyice ısındı. Denize girerek serinliyoruz' dedi.

ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU
ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU
ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU
ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU
ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU
ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU
ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU
ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU
ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU
ÇANAKKALE'DE 92 YILLIK HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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