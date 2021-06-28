Çanakkale'de 59 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kumkale köyü açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 59 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kumkale köyü açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 59 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çanakkale merkeze bağlı Kumkale köyü açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Durdurulan yelkenli tekne içerisinde 59 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı