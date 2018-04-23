Çanakkale'de 23 Nisan Kutlamaları

Çanakkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çelenk koyma töreniyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Çanakkale Belediye Başkan Vekili İbrahim Can Ergun, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, öğrenciler ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra Saygı Duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu. Ardından okunan şiirlerin sonrasında günün anlam ve önemi binaen konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, "23 Nisan milletimizin bağımsızlığına giden yolun, Anadolu'nun dört bir yanının demokrasi meşalesiyle aydınlatıldığı, vatan sevgisinin, bağımsızlık özleminin, bayrak aşkının doruğa ulaşarak, kurtuluşu işaret ettiği, bağımsızlığa kast edenlere karşı milletimizin nasıl bir ve beraber olacağını yedi düvele gösterdiği, halkın, milletin, ulusun, yönetimine katılma yetkisini nasıl kullandığı gündür" dedi.

Kentte 23 Nisan kutlamaları kordonboyunda ve halk bahçesindeki çeşitli etkinliklerle sürdü. - ÇANAKKALE