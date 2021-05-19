ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, siyasi parti temsilcileri ve sporcular katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan yaptığı konuşmada, 'Ulusumuzun bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda nedenli kararlı ve kahramanca tutum sergilendiğini tüm dünya Çanakkale Savaşları'nda bir kez daha görmüştür. İşgal altındaki vatan topraklarında umutların tükenmeye başladığı bir dönemde ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal, ya ölüm' söylemiyle ortaya koyduğu stratejik yaklaşımları sayesinde Samsun'a çıkması bağımsızlık, özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs 1919? diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı