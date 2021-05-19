ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI

ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, siyasi parti temsilcileri ve sporcular katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan yaptığı konuşmada, 'Ulusumuzun bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda nedenli kararlı ve kahramanca tutum sergilendiğini tüm dünya Çanakkale Savaşları'nda bir kez daha görmüştür. İşgal altındaki vatan topraklarında umutların tükenmeye başladığı bir dönemde ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal, ya ölüm' söylemiyle ortaya koyduğu stratejik yaklaşımları sayesinde Samsun'a çıkması bağımsızlık, özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs 1919? diye konuştu.

ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI
ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI
ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI
ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI
ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI
ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI
ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Meral Akşener Lale Karabıyık Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Beren Saat Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS KUTLAMASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 12:08:55. #1.16#

title