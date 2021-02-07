Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti

07.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:25
Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 'Atlantis X' isimli platformun taşıdığı 8 çelik bloğun apartmana benzeyen görüntüsü dikkat çekti.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 'Atlantis X' isimli platformun taşıdığı 8 çelik bloğun apartmana benzeyen görüntüsü dikkat çekti.

Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan, İtalya'nın Porto Marghera Limanı'na Yunan bayraklı 'Christos 34' isimli römorkör tarafından çekilerek götürülen 'Atlantis X' isimli platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Üzerindeki 8 çelik bloğu İtalya'ya götüren platforma, Boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-6' römorkörü eşlik etti.Platformun taşıdığı çelik blokların apartmana benzeyen görüntüsü ilgi çekti.


Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti
Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti
Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti
Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti
Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti
Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti
Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel İzmir Derbi Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 14:24:41. #1.16#
title