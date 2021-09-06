Çanakkale Belediyesi Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı Açıldı
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Çanakkale Belediyesi Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı Açıldı

Çanakkale Belediyesi Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yerel kalkınmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Çanakkale Belediyesinin yeni projesi olan Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı hizmete başladı.

Yerel kalkınmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Çanakkale Belediyesinin yeni projesi olan Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı hizmete başladı.

Çanakkale Belediyesi, üretime destek olmak ve ürünlerin aracısız olarak tedarikine katkı sunmak amacıyla son dönem projesi olan Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı'nı da hayata geçirdi. Barbaros Mahallesi Begonvil Sokak No: 12'de (Barbaros Ata'm Kreş arkası) bulunan ve üreticilerin direk olarak tüketiciyle buluşabileceği Pazar, 4 Eylül Cumartesi günü açılarak hizmete başladı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Baro Başkanı Av. Soner Aydın, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya başta olmak üzere Belediye Meclis Üyeleri, Ziraat Odaları, kooperatifler ve STK temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda davetli ve kentlinin katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, yerel kalkınmanın önemini vurgulayarak, bu doğrultuda Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelere bir yenisinin daha eklendiğini ifade etti. Yerel kalkınmanın desteklenmesi amacı ile gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra üreticileri üretime teşvik etmek amacı ile de bir dizi projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Gökhan, kentin kalkınması amacı ile proje üretmeye devam edeceklerini belirtti. Konuşmaların ardından açılış töreni gerçekleşirken, ardından konuklar pazar alanını gezdi.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana kurulan Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı'nda 115 satış alanı, zabıta bürosu, wc ve depo alanları bulunurken, Pazar alanında da sebze-meyve ve gıda maddesi üreticileri, el sanatları üreticileri ile çeşitli kooperatiflerden temsilciler ve üreticiler yer alıyor.

Tüketicilerin aracısız olarak sağlıklı ve güvenilir gıda ile buluşmalarına olanak sağlayacak Pazarda yer alan üretici ve kooperatiflere, Çanakkale Belediyesi Yerel Kalkınma Birimi ile Tohum Sandığı yetkililerince eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin de verilmesi hedeflenirken, yine Çanakkale Belediyesinin ürettiği atalık tohumlar ile üretimlerin desteklenmesi planlanıyor. Çanakkale Belediyesi bu kapsamda atalık-yerel çeşitler ile Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı'nın ürün yelpazesini zenginleştirerek, daha fazla sağlıklı gıda temini için çalışmalarına ve planlamalarına ara vermeden devam ediyor.

Açılış törenini izlemek için TIKLAYINIZ...

06. 09. 2021 15: 46

Kaynak: Habermetre

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