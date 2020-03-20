ÇANAKKALE Bayramiç'te belediye ekipleri bankları topladı Bayramiç'te belediye ekipleri bankları topladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında meydanlardaki banklar, belediye ekiplerince kaldırılmaya başlandı.

Bayramiç'te belediye ekipleri bankları topladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında meydanlardaki banklar, belediye ekiplerince kaldırılmaya başlandı.

Bayramiç Belediyesi, koronavirüse karşı önlem almaya devam ediyor. Vatandaşların 'evde kalın' ikazlarına rağmen meydan ve parklara çıkması üzerine ekipler alanlardaki oturma gruplarının kaldırılmasına karar verdi. Sökülerek traktörlere yüklenen banklar depolara kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayramiç Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, "Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın oturması ve dinlenmesi için koyduğumuz bankları geçici bir süre için kaldırıyoruz" dedi.

İlçe sakini Bahtiyar Gök, "Bankları insanlar yan yana geldiği için topluyorlar. Tedbir amaçlı toplanıyor herhalde. İnsanların bir araya gelmesi iyi bir şey değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA