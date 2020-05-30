ÇANAKKALE-Alan Başkanı Kaşdemir Hazırız, ziyaretçilerimizi bekliyoruz
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ÇANAKKALE-Alan Başkanı Kaşdemir Hazırız, ziyaretçilerimizi bekliyoruz

Alan Başkanı Kaşdemir Hazırız, ziyaretçilerimizi bekliyoruzÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki şehitlikler, kaleler, müzeler, 1 Haziran itibariyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutularak açılıyor.

30.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:28

Alan Başkanı Kaşdemir Hazırız, ziyaretçilerimizi bekliyoruz

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki şehitlikler, kaleler, müzeler, 1 Haziran itibariyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutularak açılıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İçinde bulunduğumuz süreçte Türkiye ve dünya ne kadar normalleşecekse, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı da o kadar normalleşecek. Biz, gelen ziyaretçiyi karşılama noktasında her türlü hazırlığımızı yaptık dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle her yıl milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki şehitlikler, kaleler, müzeler kapatılmıştı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, son günlerde düşen vaka sayısı ve ölüm oranlarının ardından adım adım atılan normalleşme planı kapsamında 1 Haziranda ziyaretçilerine kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

'BİZ HAZIRIZ'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İçinde bulunduğumuz süreçte Türkiye ve dünya ne kadar normalleşecekse, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı da o kadar normalleşecek. Biz, gelen ziyaretçiyi karşılama noktasında her türlü hazırlığımız yaptık. Uyarı levhalarımızı, sterilizasyonlarımızı, personelimizin eğitimini verdik. Tabi ki buradaki işlerimizi hükümetimizin alacağı kararlar ile de yapacağız. Ama biz hazırız. Çalışmalarımızı tamamladık. Hükümetin açıklayacağı tüm kurallara karşı hazırlıklıyız. Kabatepe'de simülasyon merkezimiz var, iki katlı da müze salonlarımız var ve simülasyon odalarımız var. Netleştiremediğimiz ve öngördüğümüz müzelerle beraber, 40-50 kişinin bir arada bulunduğu o kapalı alanların ziyaretini erteleyebiliriz. Çünkü virüsün yayılmasında orası sıkıntılı olabilir. Burada alacağımız her kararda öncelik insan sağlığına yönelik olacak. Bilim Kurulu kararları, Cumhurbaşkanlığı kararları Tarihi Alan Başkanlığı olarak alacağımız kararlarda etkili olacak. Sadece Tarihi Alan Başkanlığı'nın kararları olmayacak dedi.

ÇANAKKALE-Alan Başkanı Kaşdemir Hazırız, ziyaretçilerimizi bekliyoruz

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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