Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Ünlü şair Can Yücel'in bir süredir Muğla'da tedavi gören ve öğle saatlerine doğru durumu ağırlaşan 85 yaşındaki eşi Güler Yücel, hayatını kaybetti.

Türk şiirinin usta isimlerinden Can Yücel'in Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan eşi Güler Yücel, hayatını kaybetti. Uzun süredir Muğla'da tedavi gören ve öğle saatlerine doğru durumu ağırlaşan 85 yaşındaki Güler Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Can Yücel'in ölümünden sonra hayatına Datça'da devam eden Güler Yücel'in cenazesinin yarın toprağa verilecek.

HAYATINI KİTAPLAŞTIRMIŞTI

Güler Yücel, 2 sene önce 83 yıllık hayatını kitaplaştırmıştı. Kitabı 2016 senesinde yazmaya karar verdiğini söyleyen Güler Yücel, 2 yıl önce verdiği röportajda şunları anlatmıştı: "Hayatımın, acı ve çile dolu anları kadar, tatlı ve keyifli anları da bu kitapta yer aldı. Ben, 1935'te Fatih'te bir Boşnak Mahallesi'nde dünyaya gözlerimi açtım. Ailem, eski Yugoslavya göçmenlerindendir. Kitabı yazmayı düşündüğün günlerde Rum bir kadın, eski Datça Mahallesi'ndeki evime ziyarete geldi. Evi görmek istiyordu. Yıllar önce ailesinin bu evde yaşadığını söyledi. Eve buyur ettim, çok duygulandı. Kendisini teselli ederken, benim ailemin de eski Yugoslavya'daki evlerini bırakıp, Türkiye'ye geldiğini anlattım. Karşılıklı birbirimizi teselli ettik. O zaman bu kitabı yazmaya karar verdim. Hayat böyle bir şey. Bir yerde bırakıyor, bir yerde devam ediyor. Esas olan devamlılık. Geleceğe not düşmek adına hayatımı kitaplaştırdım."

Kaynak: İHA