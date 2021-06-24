Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta, İstanbul'da! Aileden onay çıktı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta, İstanbul'da! Aileden onay çıktı...

Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta, İstanbul'da! Aileden onay çıktı...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Can Yaman (31) evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta (29) ile Türkiye'ye geldi.

Oyuncu Can Yaman (31) evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta (29) ile Türkiye'ye geldi. Yaklaşık altı aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı.

Yaman'a, sevgilisi Leotta da eşlik etti. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıttı. Leotta da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

İlerleyen saatlerde Can Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. Yaman'ın annesi Güldem Can, paylaştığı bu fotoğrafa, "Kızım & Oğlum" notunu düştü.

Güldem Can'ın bu paylaşımı sonrası 'Diletta Leotta aile girdi', 'anneden onay çıktı' şeklinde yorumlandı.

AYASOFYA'YI ZİYARET ETTİ

Leotta, Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Güzel spiker, Ayasofya'da verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
Meltem Miraloğlu: Amerika'da organ bağışı yaptım
Meltem Miraloğlu: Amerika'da organ bağışı yaptım
Genç karikatürist başına poşet geçirilmiş halde otel odasında ölü bulundu! Yanındaki helyum düzeneği dikkat çekti
Genç karikatürist başına poşet geçirilmiş halde otel odasında ölü bulundu! Yanındaki helyum düzeneği dikkat çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Boris Johnson Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Emre Kocadağ Merih Demiral Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta, İstanbul'da! Aileden onay çıktı... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 08:21:32. #1.16#

title