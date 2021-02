Can Yaman'ın sevgilisi kimdir? Diletta Leotta kimdir, hamile mi? Diletta Leotta kaç yaşında, nereli?

Can Yaman'ın sevgilisi kimdir? İtalya ve Türkiye'de magazin gündeminde konuşulan isimler arasında yer alan Can Yaman ve Diletta Leotta evlilik yolundaki ilk adımları attılar. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir sürprizle Can Yaman'ın Diletta Leotta evlilik tekliği yaptığı iddia edildi. Pek, Diletta Leotta kimdir, hamile mi? Kaç yaşında?

Can Yaman'ın sevgilisi kimdir? Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta magazin gündeminde konuşulan isimler arasında. Alınan bilgilere göre, Can Yaman'ın 12 Ocak'ta İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bu ilişkinin reklam olduğu iddia ediliyordu ki, önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta kimdir, hamile mi? Diletta Leotta kaç yaşında, nereli?

CAN YAMAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR? DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

İtalyan sunucu Giulia Diletta Leotta, 1992 yılında dünyaya geldi. 2018-2019 sezonunda DAZN kanalı için Serie A yayınlarını sundu. Diletta Leotta, Serie B maçlarında Sky Sport kanalında Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile birlikte programlar yaptı. Hukuk mezunudur. Spora katılımıyla tanınan bir TV ve radyo sunucusudur. Medya sektöründeki ilk görevini 2010'da Antenna Sicilia'da TV'de yaptı. Daha sonra Mediaset'e taşındı.

2012'de Sky Meteo 24 için meteorina, 2015-2016'da Sky Sport 1'de Sky Serie B'yi ve ardından Ilaria D'Amico ile 2016 Avrupa futbolu alanında Tv ve radyo sunuculuğu yaptı. 2018-2019 sezonunda DAZN kanalı için Serie A yayınlarını sundu.

Leotta, Serie B maçlarında Sky Sport kanalında Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile birlikte programlar yaptı. Diletta Leotta verdiği bir röportajda en büyük hayalinin "Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer ve Sir Alex Ferguson ile röportaj yapmak" olduğunu söylemişti. Diletta Leotta, bir süredir aşk yaşadığı ve koronavirüs pandemisi sürecinde birlikte karantinaya girdiği boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı şekilde ayrılmıştı. Diletta Leotta'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

YÜZÜ ESTETİK Mİ?

Kendisine yöneltilen sayısız estetik iddialarına rağmen, Diletta Leotta dudaklarının, burnunun ve göğüslerinin yeniden yapıldığını her zaman reddetti. Mesleği kozmetik cerrah olan kardeşi Mirko da savunmasına müdahale ederek kız kardeşinin tamamen doğal olduğunu doğruladı.

CAN YAMAN VE DİLETTA LEOTTA EVLENİYOR MU?

Can Yaman ocakta aşk yaşamaya başladığı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'ya evlilik teklif etti. Bir uçağın kuyruğuna İtalyanca "Benimle evlenir misin? Seni seviyorum. Can" yazılı pankart astırdı, gökyüzünde şov yaptı. Aynı anda sevgilisine 28 bin dolar değerinde tektaş hediye etti.

Oyuncu, Diletta Leotta'nın annesi Ofelia Castorina'nın desteği ile romantizmi gökyüzüne çıkardı. Uçak kiralayıp "Diletta benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum" yazılı pankartı İtalya semalarında gezdirdi. Aynı anda Amalfi kıyılarındaki Torre Normanna Restaurant'ta Diletta Leotta'ya tektaş taktı.

DİLETTA LEOTTA HAMİLE Mİ?

İtalya'da Diletta Leotta'nın hamile olduğu konuşuluyor.

Yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı. Tam 28 bin dolar (196 bin TL). Mairoi plajındaki eski bir gözetleme kulesi olan tarihi lokantayı kapatan, uçak kiralayan Can Yaman tüm bu organizasyon için servet harcadı. Toplam 500 bin TL'ye "Evet" yanıtını aldı.

Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Şimdi sevgililerin kısa süre içinde Sicilya'da nikah masasına oturacağı söyleniyor.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. 1.83 boyundaki Can Yaman, lisanslı bir basketbolcudur.

Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir. Can Yaman, Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci kuş adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı. Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Can Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun oldu.Avukatlık stajını tamamlamasının ardından kariyer planlarını değiştiren Can Yaman oyunculuk dersleri almaya başladı.

2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı Sinem Kobal'ın da başrolde yer aldığı "Gönül İşleri" adlı dizide canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınmaya başladı. 2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı "İnadına Aşk" dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolü paylaşan Can Yaman, "Hangimiz Sevmedik?" Dolunay, Erkenci Kuş gibi yapımlarda da rol aldı. Bir dönem "Hangimiz Sevmedik?" dizisindeki rol arkadaşı Selen Soyder ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Can Yaman, asık çıkışını ise Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.