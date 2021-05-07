Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bir adamla öpüşürken görüntülenen sevgilisi Diletta Leotta ile aralarındaki sorunları çözdü. İkili önceki gün Como Gölü'nde sarmaş dolaş görüntülendi.

Şimdilerde yeni dizisi için İtalya'da olan yakışıklı oyuncu Can Yaman, uzun bir süredir spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşıyor. Mutlu bir ilişkisi olan Yaman, geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlilik teklifi etti ve "Evet" cevabı aldı. Çiften evlilik haberi beklerken Diletta Leotta'nın iş adamı Ryan Friedkin ile öpüşürken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

DILETTA VE CAN İLİŞKİSİNE DEVAM ETTİ

Diletta Leotta'nın ortaya çıkan öpüşme fotoğrafının ardından yakışıklı oyuncuya "O fotoğraflar eski. Seninle birlikteyim diye yeni yayınladılar. O ilişkim varken sen zaten yoktun" diye açıklama yaptığı ve Yaman'la buzları erittiği öğrenildi.

ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Günlerdir hem İtalya basınında hem de Türk basınında haber konusu olan çiftten yeni bir gelişme geldi. İlişkilerine kaldığı yerden devam eden ikili, Como Gölü'nden tatil yapıyor. Gayet mutlu oldukları görülen Can ve Diletta bir ara romantik anlar da yaşadı.

İşte çiftin aşk dolu tatilinden kareler...

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 08:29:20. #1.15#

title