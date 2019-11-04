Can Üstündağ, Ironman yarışında saniyelere meydan okudu

04.11.2019 14:04

İki kez kanseri yenen, Red Bull Challengers üyesi Can Üstündağ, dünyanın en popüler yarışlarından biri olan "Ironman 70.3"te önceki katılımındaki derecesinden 20 dakika daha iyi bir derece olan 4 saat 48 dakika ile bitiş çizgisinden geçti.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, "Ironman 70.3", beşinci kez Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlendi. 84 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa, 2 kez kanseri yenerek yaşama geri dönen Üstündağ da katıldı.

İrade ve dayanıklılığın ön planda olduğu yarışta, 2017 yılında kanser tedavisi görüp iyileştikten 12 hafta sonra girdiği yarışta bitiş çizgisini görmeyi başaran Üstündağ, yeniden saniyelere ve kendine meydan okudu. Can Üstündağ, önceki katılımındaki derecesinden 20 dakika daha iyi bir derece olan 4 saat 48 dakika ile yarışı tamamladı.

"Hedefime ulaştım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Can Üstündağ, zorlu yarışta bir kez daha bitiş noktasına erişebilmesinin kendisi adına çok önemli olduğunu belirterek, "Tüm sezonu bu yarış için planlamıştım. Kendime koyduğum hedef süreyle bunu başarmak, saniyelere ve kendime meydan okumak çok özel bir duygu. Yarışın başında da söylemiştim; 'bitiş çizgisinden planladığım süre içerisinde geçersem hedefime ulaşmış olurum' diye... ve şimdi keyifle söylemeliyim ki hedefime ulaştım." ifadelerini kullandı.

"Red Bull Challengers" hakkında

Açıklamaya göre, aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor.

Red Bull Challengers üyeleri, aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendine meydan okuyor.

Kaynak: AA