Can Selçuki kimdir? Can Selçuki kaç yaşında, nereli? Can Selçuki hayatı ve biyografisi!
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Can Selçuki kimdir? Can Selçuki kaç yaşında, nereli? Can Selçuki hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Can Selçuki izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Can Selçuki kaç yaşında, nereli? Can Selçuki hayatı ve biyografisi! Can Selçuki kimdir?

Can Selçuki kimdir? Can Selçuki kaç yaşında, nereli? Can Selçuki hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:35

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Can Selçuki hakkında araştırmalar yapılıyor. Can Selçuki kimdir? Can Selçuki kaç yaşında, nereli? Can Selçuki hayatı ve biyografisi!

CAN SELÇUKİ KİMDİR?

I·zmir Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilkent U¨niversitesi Endu¨stri Mu¨hendisligˆi bo¨lu¨mu¨nu¨ tamamlamıs¸tır. Yu¨ksek lisans derecesini, ekonomi alanında Bocconi U¨niversitesi'nden almıs¸tır. 4 sene boyunca Du¨nya Bankası Ankara Ofisinde ekonomistlik go¨revi yu¨ru¨tmu¨s¸tu¨r. C¸alıs¸maları arasında Tu¨rkiye'nin en kapsamlı bo¨lgesel yatırım ortamı aras¸tırma anketi ve analizi ile firmaların yo¨netim kalitesini o¨lc¸en anket c¸alıs¸ması ve analizi bulunmaktadır. Bu go¨revi sırasında Tu¨rkiye ve Azerbaycan'da kamu ve o¨zel sekto¨r ile rekabetc¸iligˆin arttırılması alanında c¸alıs¸malarda bulunmus¸tur. Du¨nya Bankasına katılmadan o¨nce 3 sene boyunca Bu¨ksel merkezli Avrupa Politikaları C¸alıs¸maları Merkezinde (CEPS) ekonomist olarak c¸alıs¸mıs¸tır. Tu¨rkiye'de ticaretin rekabetc¸iligˆi, bo¨lgesel rekabet ve inovasyon politikaları u¨zerine makale ve raporları bulunmaktadır. Hala Ekonomi ve Dıs¸ Politika Aras¸tırma Merkezi (EDAM) yo¨netim kurulu u¨yeligˆi yu¨ru¨tmektedir.

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