Can Özsobay kimdir? Can Özsobay kaç yaşında? Can Özsobay resimleri neler?

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen, ardından DJ'lik yapan Can Özsobay, şimdi de ressam kimliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Peki, Can Özsobay kimdir? Can Özsobay kaç yaşında, nereli? Can Özsobay resimleri neler? Can Özsobay hayatı ve biyografisi nedir?

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen, ardından DJ'lik yapan Can Özsobay, şimdi de ressam kimliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Peki, Can Özsobay kimdir? Can Özsobay kaç yaşında, nereli? Can Özsobay resimleri neler? Can Özsobay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CAN ÖZSOBAY KİMDİR?

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Can Özsobay, profesyonel iş hayatının ardından resim tutkusuna ağırlık vermiştir. Sevdiği resim tutkusunu çok sonradan ilerletmiş ve bu tutku ise şu an hayatının tümünü kapsıyor. Eserlerinde ise kendine has macun kazıma tekniğini kullanıyor.

Can Özsobay'ın bir dizi olarak tasarladığı soyut resimlere bakınca deneysel arayışlar içinde olduğunu görüyoruz. Bu tutkulu arayışın yarattığı özgün dilin içeriğine baktığımızda sanatçının yüzeyde görülen az renge karşın bir birini tamamlayan kombinasyonlarla resimlerde ilerleme sağladığı çok açıktır. Ağır işçilikle ortaya çıkan yapıtlardaki detaylara yada bütüne baktığımızda pentür etkisi ile karşılaşırız.

Can Özsobay'ın resimlerinde mekan yoktur var olan yüzey insanın kendi gerçeği ile kendini var ettiği yere dönüşerek izleyen kişilerin bilinçaltına inip orada yaşanılan duruma göre yer bulur.