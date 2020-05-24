Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı

Koronavirüs salgınında ağır kayıplar veren ABD'de vaka ve ölü sayısında artış devam ediyor. Ölü sayısının 98 bini geçtiği ülkede, Başkan Trump'ın kendisine ait olan tesiste golf oynaması büyük tepki çekti.

Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
24.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:32

Koronavirüs salgınında büyük kayıpların yaşandığı ABD'de virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bini geçti. Pek çok eyalette kısıtlamaların gevşetilmesi sonrası, ABD Başkanı Trump, Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine giderek golf oynadı. ABD Başkanı'nın Demokrat rakibi Joe Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Trump'ın golf oynamasına eleştirilerde bulundu.

TRUMP, KISITLAMALAR GEVŞETİLİNCE GOLF OYNAMAYA GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti. Tesiste birkaç saat geçiren ve muhafazakar medyanın "ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumladığı ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden oldu.

"BAŞKAN GÜNÜNÜ GOLF OYNAYARAK GEÇİRİYOR"

3 Kasım'daki seçimlerde Trump'ın muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ölü sayısı 100 bine yaklaştı, on milyonlarca Amerikalı işsiz, bu arada Başkan gününü golf oynayarak geçiriyor." mesajını verdi.

Can kaybının 100 bine dayandığı ABD'de koronavirüs, Trump'ın golf keyfine engel olmadı

Biden'ın yanı sıra birçok Demokrat Kongre üyesi de benzer paylaşımlarla Trump'ı eleştirirken, ana akım medyada da Trump'ın salgın devam ederken, golf oynamaya gitmesi eleştiri konusu oldu.

"ERKEN NORMALE DÖNÜŞ, İKİNCİ DALGAYA NEDEN OLABİLİR"

Amerikan ekonomisinde normale dönüş adımları atılırken, bir yandan da bazı uzmanlar erken normale dönüşün 2. dalgaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Güncel rakamlara göre, ülke genelinde virüse yakalanan kişi sayısının 1 milyon 650 bini aştığı ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 98 bini geçti.

Dünya Manşet

Haberler

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Haber
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu Haber
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Haber
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'vişivanka' hediye etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "vişivanka" hediye etti
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ersin Korkut Hatice Çarpar Onur Büyüktopçu
Spor Neymar Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 12:32:28. #1.15#
title