Can Dündar kimdir? Can Dündar nereli? Can Dündar mal varlığı nedir? Can Dündar nerede? Can Dündar ödülleri nelerdir?

Can Dündar 16 Haziran 1961 Ankara doğumlu Can Dündar, Türk araştırmacı, gazeteci, televizyoncu ve belgesel yapımcıdır.