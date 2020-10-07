Can Dündar kimdir? Can Dündar nereli? Can Dündar mal varlığı nedir? Can Dündar nerede? Can Dündar ödülleri nelerdir?
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Can Dündar kimdir? Can Dündar nereli? Can Dündar mal varlığı nedir? Can Dündar nerede? Can Dündar ödülleri nelerdir?

07.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:12
Can Dündar kimdir? Can Dündar nereli? Can Dündar mal varlığı nedir? Can Dündar nerede? Can Dündar ödülleri nelerdir?

Can Dündar 16 Haziran 1961 Ankara doğumlu Can Dündar, Türk araştırmacı, gazeteci, televizyoncu ve belgesel yapımcıdır. Can Dündar kimdir? Can Dündar nereli? Can Dündar mal varlığı nedir? Can Dündar nerede? Can Dündar belgeselleri neler? Can Dündar hangi kanallarda çalıştı?

Can Dündar 1999 Ocak'ından 2001 Ocak sonuna kadar Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2001 Ocak ayından itibaren Milliyet gazetesinde, Ada başlıklı köşe yazısı yazdı. 2003-2004 yıllarında Milliyet gazetesi için 'Popüler Kültür' ekini çıkardı. Milliyet gazetesiyle yolları 1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren ayrılmıştır. Milliyet'ten ayrıldıktan sonra BirGün'de Doğan Tılıç'ın köşesinde bir ay boyunca haftada üç gün yazdı. Peki, Can Dündar kimdir? Can Dündar çalıştığı televizyon kanalları nelerdir?

CAN DÜNDAR KİMDİR?

Ali Rıza ve Öznur Dündar çiftinin tek çocuğu olarak doğdu.İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1982'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Üniversite yıllarında gazeteciliğe başladı. 1979'dan itibaren sırasıyla Yankı, Hürriyet, Nokta, Haftaya Bakış, Söz ve Tempo'da çalıştı.1986'da Birleşik Krallık'ta London School of Journalism'i bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde siyaset bilimi dalında yüksek lisansını aynı senede tamamladı.

"Media and democracy, a comparative case study on the press portrayal of the Belgrane and Kocatepe affairs" (Medya ve Demokrasi, Belgrano ve Kocatepe Olayları'nın medya tasviri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme) başlıklı yüksek lisans tezinde iki ülkede birer savaş gemisinin yanlışlıkla batırılıp devlet sırrı olarak saklanması konusunu inceledi.

Can Dündar kimdir? Can Dündar nereli? Can Dündar mal varlığı nedir? Can Dündar nerede? Can Dündar ödülleri nelerdir?

CAN DÜNDAR ÇALIŞTIĞI TELEVİZYON KANALLARI NELERDİR?

1979-1992: TRT 1

1992-1994: Show TV

1994-1995: Kanal D

1995-1998: Show TV

1998-1999: Kanal D

1999: CNN Türk

1999-2000: atv

2000: NTV

2000-2001: atv

2001-2002: CNN Türk

CAN DÜNDAR ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri Özel Ödülü (2016)

Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülü (2015)

İsveç Basın Kulübü Fikir Özgürlüğü Ödülü (2016)

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF) Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü (2016)

Dünya Yazarlar Birliği (PEN) Almanya Hermann Kesten Ödülü

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü (2016)

Can Dündar kimdir? Can Dündar nereli? Can Dündar mal varlığı nedir? Can Dündar nerede? Can Dündar ödülleri nelerdir?

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