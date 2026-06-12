Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı
Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ve ameliyat geçiren Edson Alvarez, Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 yendiği Dünya Kupası açılış maçında oyuna dahil oldu.
- Edson Alvarez, 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 yendiği karşılaşmada yedekten oyuna girdi.
- Alvarez, Fenerbahçe'de sakatlık ve ameliyat nedeniyle uzun süre forma giyemedi.
- Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmayarak Alvarez ile yolları ayırması bekleniyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Mücadelede dikkat çeken isimlerden biri de Edson Alvarez oldu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli futbolcu, ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olarak takımına katkı vermeye çalıştı.
FENERBAHÇE'DE ŞANSSIZ BİR SEZON GEÇİRDİ
Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe kadrosuna katılan Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı. Sarı-lacivertli ekipte aylarca sahalara çıkamayan Meksikalı orta saha oyuncusu, tedavi sürecinde ameliyat da geçirmişti.
AYRILIĞI GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve oyuncuyla yolların ayrılmasının beklendiği öne sürülüyor. Bu nedenle Alvarez'in Dünya Kupası'ndaki performansı hem Meksika kamuoyu hem de futbol çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.
MİLLİ TAKIMDA GÖREV ALDI
Kulüp kariyerinde zorlu bir dönem geçiren Alvarez'in, Dünya Kupası'nın açılış maçında görev alması dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu, Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede süre aldı.