Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
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Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Can Dündar'ın Muğla'daki kaçak villasında işgal edilen Hazine arazisinin tahliyesini istedi. Dündar'a tahliye için 15 gün verilirken aynı zamanda 148 bin TL para cezası da uygulandı.

Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
16.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:32

Firari gazeteci Can Dündar'ın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kaçak olduğu ortaya çıkan villasıyla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işgal edilen Hazine arazinin tahliyesi için ihbarname gönderdi. Dündar'a ayrıca 148 bin lira ecrimisil cezası kesildi.

HAZİNE ARAZİSİNİ İŞGAL ETTİLER

Bodrum Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can - Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğünce 1184 ada ve 4. paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının ormanlık alanı işgal ettiği tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının Hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi.

KAÇAK HAVUZ YAPILMIŞ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şu açıklamaya yer verildi: "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisini duvarla çevirip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

TAHLİYELERİ İSTENDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, villanın kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda Can-Dilek Dündar'a işgal ettikleri 188 metrekarelik Hazine arazisini, 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz ve bahçe yıkılacak.

148 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planında ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3. Derece Arkeolojik SİT alanı olarak yer aldığı ortaya çıktı. Can Dündar'ın araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.

Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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