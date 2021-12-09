ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - Çan'da sis sürücülere zor anlar yaşattı

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Çan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yaşanan yoğun sis görüş mesafesini 100 metreye düşürdü.

Çan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren bastıran yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Otomobiller, belli aralıklarla kontrollü bir şekilde ilerlerken, Yenice ilçesinde ise günlük güneşlik havanın hakim olması dikkati çekti.