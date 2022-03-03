Çan'da kadın emeği, üretimi ve istihdam oluşturma hayali gerçekleşiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çan'da kadın emeği, üretimi ve istihdam oluşturma hayali gerçekleşiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çan'da kadın emeği, üretimi ve istihdam oluşturma hayali gerçekleşiyor

Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından hayata geçirilen tekstil atölyesi yeni adresinde faaliyetlerine başlıyor.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından hayata geçirilen tekstil atölyesi yeni adresinde faaliyetlerine başlıyor.

Çan Belediyesi bünyesinde başlatılan ve kısa süre içerisinde yoğun ilgi gören tekstil atölyesi, üretim kapasitesini, ekipmanlarını ve istihdamını arttırarak yeni adresinde faaliyetlerine başlıyor. "Üreten Çan ve üreten kadın" parolası ile başlayan süreç, ülkenin farklı yerlerinden gelen siparişler ile gelişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Emek ve üretime verdiğimiz değer ile kadın istihdamına yönelik hayalimiz gerçekleşiyor. İhracat parolası, kadın istihdamı ve üretim anlayışı içinde hedeflerimize ulaşmayı sürdürüyoruz. Önceki aylarda belediye pasajı binamızda açtığımız tekstil atölyesinden sonra şimdi de yine belediyemizin önderliğinde Çan Belediyesi eski sinema salonu baştan başa yenilendi. Yeni ekipmanlar ile bambaşka bir vizyon kazanan Tekstil Atölyesinde üretim başlamak üzere. Her şey güzel olmaya devam ediyor" dedi. - ÇANAKKALE

Çan'da kadın emeği, üretimi ve istihdam oluşturma hayali gerçekleşiyor

Çan'da kadın emeği, üretimi ve istihdam oluşturma hayali gerçekleşiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tekstil Atölyesi, Çan Belediyesi, Çanakkale, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title