Çan'da artan vakaların ardından pazar yeri denetimleri arttırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çan'da artan vakaların ardından pazar yeri denetimleri arttırıldı

15.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:55
Çan'da artan vakaların ardından pazar yeri denetimleri arttırıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde artan korona virüs vakalarının ardından denetimler arttırıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde artan korona virüs vakalarının ardından denetimler arttırıldı.

Çan ilçesi kapalı pazar yerinde kurulan haftalık sebze ve meyve pazarı girişinde HES kodu sorgulaması yapılarak vatandaşlar pazar yerine alındı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve Sağlık Müdürü Dr. Nilay Baran Madan pazar yeri içerisinde esnafın ve vatandaşın maske ve mesafe kurallarına uygun olup olmadıklarını denetlediler. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Korona virüs ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Belediye olarak halkımızı semt pazarı girişlerinde HES kodu uygulamasıyla pazar yerine yönlendiriyoruz. Zabıta ekiplerimiz, pazar yerinde denetimlere ve kontrollere aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu işin üstesinden el birliği ile geleceğiz. Biz Belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın salgın ile mücadeleyi önemsemelerini hatırlatıyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Çan'da artan vakaların ardından pazar yeri denetimleri arttırıldı
Çan'da artan vakaların ardından pazar yeri denetimleri arttırıldı
Çan'da artan vakaların ardından pazar yeri denetimleri arttırıldı
Çan'da artan vakaların ardından pazar yeri denetimleri arttırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çan'da artan vakaların ardından pazar yeri denetimleri arttırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:17:49. #1.14#
title