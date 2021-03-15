Çan'da artan vakaların ardından pazar yeri denetimleri arttırıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde artan korona virüs vakalarının ardından denetimler arttırıldı.

Çan ilçesi kapalı pazar yerinde kurulan haftalık sebze ve meyve pazarı girişinde HES kodu sorgulaması yapılarak vatandaşlar pazar yerine alındı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve Sağlık Müdürü Dr. Nilay Baran Madan pazar yeri içerisinde esnafın ve vatandaşın maske ve mesafe kurallarına uygun olup olmadıklarını denetlediler. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Korona virüs ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Belediye olarak halkımızı semt pazarı girişlerinde HES kodu uygulamasıyla pazar yerine yönlendiriyoruz. Zabıta ekiplerimiz, pazar yerinde denetimlere ve kontrollere aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu işin üstesinden el birliği ile geleceğiz. Biz Belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın salgın ile mücadeleyi önemsemelerini hatırlatıyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı