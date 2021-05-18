Can Bonomo kimdir? Can Bonomo kaç yaşında, nereli? Can Bonomo biyografisi!

22 Şubat 2012 tarihinde, Türkiye'nin Şarkısı adlı programda söz ve müziğini kendi yazdığı "Love Me Back" adlı şarkıyı tanıttı. 24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ikinci yarı finalde ilk on arasına girerek 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen finalde yarışmaya hak kazandı ve final gecesi 112 puan alarak yarışmayı yedinci sırada tamamladı. Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu olan Can Bonomo kimdir? Can Bonomo kaç yaşında, nereli? Can Bonomo mesleği nedir? Can Bonomo hayatı ve biyografisi nedir?

22 Şubat 2012 tarihinde, Türkiye'nin Şarkısı adlı programda söz ve müziğini kendi yazdığı "Love Me Back" adlı şarkıyı tanıttı. 24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ikinci yarı finalde ilk on arasına girerek 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen finalde yarışmaya hak kazandı ve final gecesi 112 puan alarak yarışmayı yedinci sırada tamamladı. Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu olan Can Bonomo kimdir? Can Bonomo kaç yaşında, nereli? Can Bonomo mesleği nedir? Can Bonomo hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CAN BONOMO KİMDİR?

Can Bonomo (d. 16 Mayıs 1987, İzmir), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncudur.

HAYATI VE KARİYERİ

Can Bonomo, müziğe sekiz yaşında gitar çalarak başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünde okudu.

Ses prodüksiyonu stajı için gittiği Radyo Klas ve Number 1 FM'e daha sonra radyoculuk için başvurarak kabul edildi ve Can Bonomo Show adlı programına başladı. Bir süre sonra Radio N101'e geçerek programına burada devam etti.

MTV Türkiye'den gelen teklif üzerine Rock'n Dark Express adlı programı sunmaya başladı. Üniversitede verilen ödevi için hazırladığı Hoppala adlı kısa filmi daha sonra Facebook'a yükledi ve film çok paylaşılarak ilgi topladı. Dizi projesi için çalışan Seray Sever bu filmi izledikten sonra Can Bonomo'yu bularak görüşmeye davet etti. Görüşmeye giden Bonomo kendisine sunulan başrol teklifini kabul ederek +18 adlı dizide oynamaya başladı.

Tanıştığı albüm yapımcısı Can Saban'a bir demo kaydedip gönderdi. İki yıl süren çalışmanın ardından, Can Saban'ın yapımcılığını üstlendiği Meczup adlı ilk albümü Ocak 2011'de yayınlandı, 2012'nin Aralık ayında Aşktan ve Gariplikten adlı ikinci albümünü yayınlayan Bonomo'nun, daha önce tekli olarak yayınladığı "Ali Baba" adlı şarkı dışında albümdeki şarkılar kendisine aittir. Sanatçı, Aralık 2014'te de yapımcılığını yine Can Saban'ın üstlendiği üçüncü albümü 'Bulunmam Gerek'i yayınlamıştır. Can Bonomo'nun dördüncü albümü 'Kainat Sustu' adıyla Mart 2017'de yayınlanmıştır.

Müzik hayatından sonra, şiirleri ile de sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Sanatçının ilk şiir kitabı 2013 yılında çıkardığı ve düzenlemesini Küçük İskender'in yaptığı Delirmek Belirmektir. Bunu 2016 yılında yayımlanan ikinci kitabı "Şu Sevdalar Tevatürü" takip etmiştir. Ardından 2018 yılında çıkarttığı "Parya Koma" kitabıyla yazarlık hayatına devam etmiştir.

2016 yılında İsmail Türküsev ve Can Temiz ile birlikte "O Tarz Mı?" adlı radyo programını sunmaya başlamıştır. Daha sonra ekibe Can Sungur ve Bengi Apak da katılmıştır.

2012 Eurovision Şarkı Yarışması;

22, 24 ve 26 Mayıs 2012 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilmiş 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği 9 Ocak 2012 tarihinde duyuruldu. 22 Şubat 2012 tarihinde, Türkiye'nin Şarkısı adlı programda söz ve müziğini kendi yazdığı "Love Me Back" adlı şarkıyı tanıttı. 24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ikinci yarı finalde ilk on arasına girerek 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen finalde yarışmaya hak kazandı ve final gecesi 112 puan alarak yarışmayı yedinci sırada tamamladı.

ÖDÜLLER

8. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

38. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Solist (Nazlı, Berkay ve Nil Özalp'le paylaştı.)

2. OMÜ Medya Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Avrupa Gazeteciler Derneği Ödülleri - Yılın En İyi Pop/Rock Müziği Sanatçısı

10. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri - En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı

17. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri - En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı

DİSKOGRAFİ

Albümler;

Meczup (2011)

Aşktan ve Gariplikten (2012)[18]

Bulunmam Gerek (2014)

Kâinat Sustu (2017)[19]

Ruhum Bela (2019)

Tekliler;

"Love Me Back" (2012)

"Ali Baba" (2012)[20]

"Kara" (2013)

"Bardak Taşıyor" (2019)

"Sen Bunları Duyma" (2020)[21]

"Güneş" (2020)

"Yine Karşılaşırsak" (2020)

"Kaplan" (2021)

"Misafir" (Can Temiz ile) (2021)

ŞİİR KİTAPLARI

Delirmek Belirmektir (2013)

Şu Sevdalar Tevatürü (2016)

Parya Koma (2018)

FİLMOGRAFİ

+18

Yalan Dünya

Güldür Güldür

Aile İşi

Popstar 2018

Jet Sosyete

Uzak Ara Eğlence

SİNEMA

Housewife