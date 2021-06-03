Çan Belediyesi'nden garaj ücretlerine yüzde 50 indirim
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Çan Belediyesi'nden garaj ücretlerine yüzde 50 indirim

Çan Belediyesi'nden garaj ücretlerine yüzde 50 indirim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, pandemi destekleri kapsamında belediye garaj ücretlerinde 2 ay süresince yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, pandemi destekleri kapsamında belediye garaj ücretlerinde 2 ay süresince yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu.

Çan Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, belediyeye ait garaj ücretlerinde 2 ay boyunca yüzde 50 indirim yapılmasına karar verildi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını süresince ilçe esnafına yönelik birçok destek paketini hayata geçirdiklerini dile getiren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bilindiği üzere esnafa yönelik ilk desteğimizde kendi kiracılarımızdan 3 ay boyunca hiç kira almamıştık. İkinci, üçüncü ve dördüncü desteklerimiz kapsamında da kiralarda yüzde 50 oranında indirim yapmıştık. Geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz destek çalışmasıyla da tüm ilçe esnafımızın su aboneliklerinde Haziran ve Temmuz aylarında geçerli olmak kaydıyla yüzde 50 indirim yapmıştık. Pandemiden dolayı servis otobüsleri, Çan Birlik, S.S 95 Halk Otobüsleri ve köy turlara da garaj ücretlerinde 2 ay boyunca yüzde 50 indirim yaptık. Gönül isterdi ki daha büyük destekler verilsin. Ama belediyemizin imkanları doğrultusunda naçizane böyle bir desteği daha damla suyu olması açısından hayata geçirmek istedik" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi'nden garaj ücretlerine yüzde 50 indirim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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