Can Aydoğmuş kimdir? Astrolog Can Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?
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Can Aydoğmuş kimdir? Astrolog Can Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

11.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:12
Can Aydoğmuş kimdir? Astrolog Can Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

Astrolog, Köşe yazarı olan Can Aydoğmuş Akrep burcudur. Can Aydoğmuş kimdir? Astrolog Can Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

Kitapları, eğitimi ile takip edilen Astrolog, Köşe yazarı olan Can Aydoğmuş, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu. Can Aydoğmuş kimdir? Astrolog Can Aydoğmuş kaç yaşında, nereli?

CAN AYDOĞMUŞ KİMDİR?

Can Aydoğmuş 1984 İstanbul doğumludur. İlkokulunu İstanbul Prestij Koleji'nde tamamlamıştır. Ardından eğitimine yurt dışında devam etmiştir. Can Aydoğmuş 11 yaşında kişisel gelişim yöntemleri alanıyla ilgilenmeye başladı. Can Aydoğmuş birçok ülkede çeşitli alanlarda eğitimler aldı. Astroloji ve bilinçaltı gibi konularda da eğitimler alan Can Aydoğmuş bu süreçte dünyanın en ünlü eğitmenlerinin asistanlığını, temsilciliğini yaptı. Can Aydoğmuş bir dönem CNN Türk'de sonrasında ise Hürriyet'in resmi sitesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Halen burada yazarlığa devam etmektedir. Can Aydoğmuş sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanmaktadır. İnstagram hesabında ve Youtube kanalında binlerce abonesi bulunan Can Aydoğmuş astrolog alanında Türkiye'nin en beğenilen isimlerindendir.

CAN AYDOĞMUŞ KİTAPLARI

- Mevlânâ'nın Kedisi romanı

- Aşka Yürü

- Şifanın Eli

- Konuşan Kedi Matu

- Düşle İnan Yaşa

- Ruh Eşin Nerede?

Aldığı ödüller ve adaylıkları:

2017 Altın Kelebek Ödülleri : En iyi Youtuber/Instagrammer adaylığı

2017 Altın Rehber TV Yılın En'leri : En İyi Kişisel Gelişim Kitabı ödülü

2017 Moon Life Dergisi Ödülleri : En İyi Kişisel Gelişim Yazarı ödülü

2018 İnternet Medyası Yılın En İyileri : Yılın Kişisel Gelişim Uzmanı ödülü

2018 Uluslararası Mevlânâ Barış Ödülleri : Yılın En İyi Yazarı ödülü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 09:12:25. #1.14#
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