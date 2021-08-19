Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı
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Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı

Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çamura saplanan 2 çocuğun kurtarılması cep telefonun kamerasına yansıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çamura saplanan 2 çocuğun kurtarılması cep telefonun kamerasına yansıdı.

İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan İnanlı köyü mevkisinde yol kenarında bulunan çamurun üzerinde oynayan 2 çocuk o esnada çamura saplandı. Çocukların çamurda mahsur kaldığını gören Okan Çavut adlı vatandaş, hemen yanlarına giderek yardım etti. Okan Çavut, geçen haftalarda yaşanan selden kalan çamura saplanan 2 çocuğu saplandığı yerden çıkartarak kurtardı.

2 çocuğu kurtaran Okan Çavut, "Ben dükkanda çalışıyordum, baktım sesler geliyor hemen oraya yöneldiğimde 2 çocuğun bataklığa saplandığını gördüm. İşimi hemen bırakıp oraya koştum. Elime aldığım ağaçla 2 çocuğu sapladıkları yerden çıkartmayı başardım ve insanlık görevimi yaptım" dedi. - HAKKARİ

Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı
Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı
Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı
Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı
Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı
Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı
Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı
Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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