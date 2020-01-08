: Camp Arifjan üssü nerede? ABD'nin Kuveyt'te bulunan Camp Arifjan üssü nerede? Camp Arifjan üssü nedir?

08.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:08

İran-ABD arası yaşana gerilimin ana konularından biri olan Camp Arifjan üssü için önce çekilme kararı aldığı ileri sürülen ABD, yaptığı açıklama ile Camp Arifjan üssünden çekilmeyeceğini bildiri. Yaşana gelişmeler sonrası Camp Arifjan üssü merak konusu olurken vatandaşlar Camp Arifjan üssü nedir, Camp Arifjan üssü nerede ve ABD'nin Kuveyt'te bulunan Camp Arifjan üssü nerede, sorularını sordular.

CAMP ARİFJAN ÜSSÜ NEDİR?

Camp Arifjan, Kuveyt'te ABD Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Kuvvetleri, ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Sahil Güvenlik unsurlarını barındıran bir ABD Ordusu tesisidir. Kamp, Kuveyt hükümeti tarafından finanse edildi ve inşa edildi.

Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Romanya ve Polonya'dan askeri personel de bu kampa yerleştirildi. Camp Arifjan Kuveyt şehrinin güneyinde yer almaktadır ve Shuaiba Limanı'nın (Askeri Deniz Kalkış/ Biniş Limanı veya SPOD) ve Kuveyt Deniz Üssü'nün (KNB) batısında bulunmaktadır. Camp Arifjan 7 bölgeye ayrılmıştır.

CAMP ARİFJAN ÜSSÜ NEREDE?

Camp Arifjan Kuveyt şehrinin güneyinde yer almaktadır.

Camp Arifjan

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