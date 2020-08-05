Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının birinci yıldönümü - İSLAMABAD
Protestodan detaylar Yürüyüşten detaylar Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin basın mensuplarına açıklamaları Protestocuların yürüyüşü Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması, birinci yıl dönümünde Pakistan'da protesto edildi.
05.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:27
Protestodan detaylar
Yürüyüşten detaylar
Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin basın mensuplarına açıklamaları
Protestocuların yürüyüşü Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması, birinci yıl dönümünde Pakistan'da protesto edildi. Başkent İslamabad'daki Anayasa Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Keşmir İlişkileri Bakanı Ali Emin Han Gandapur'un katıldığı yürüyüşle Hindistan'ın aldığı kararı lanetledi.
Kaynak: AA