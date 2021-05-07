Çamlıca Espor Eddy ile anlaştı!
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Çamlıca Espor Eddy ile anlaştı!

Çamlıca Espor Eddy ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Çamlıca Espor "Eddy" ile daha güçlü!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Çamlıca Espor Eddy ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.

Geçtiğimiz günlerde CS: GO takımına OLR1C'i getiren organizasyon bu sefer Zula için bir transfer yaptı. Çamlıca Espor, Zula için Metin Can "Eddy" Babuç ile anlaştı. Organizasyonun kadrosunun son hali ise şu şekilde oldu:

Metin Can "Eddy" Babuç

Kerim "Natotan" Karataş

İbrahim "Stolz" Ezer

Ahmet İsa "Archeva" Yalçınkaya

Enes "Crafty" Güner

Emrullah "V1NIX" Karataş

Mahsun "Fileth" Çelik

Emirhan "Santa" Yaşar

Hayrican "Hayro" Yılmaz

Playerbros ekibi olarak Eddy'ye hoş geldin diyor, Çamlıca Espor için hayırlı olmasını diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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