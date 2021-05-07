Çamlıca Espor Eddy ile anlaştı!
Çamlıca Espor "Eddy" ile daha güçlü!
Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Çamlıca Espor Eddy ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden yaptı.
Geçtiğimiz günlerde CS: GO takımına OLR1C'i getiren organizasyon bu sefer Zula için bir transfer yaptı. Çamlıca Espor, Zula için Metin Can "Eddy" Babuç ile anlaştı. Organizasyonun kadrosunun son hali ise şu şekilde oldu:
Metin Can "Eddy" Babuç
Kerim "Natotan" Karataş
İbrahim "Stolz" Ezer
Ahmet İsa "Archeva" Yalçınkaya
Enes "Crafty" Güner
Emrullah "V1NIX" Karataş
Mahsun "Fileth" Çelik
Emirhan "Santa" Yaşar
Hayrican "Hayro" Yılmaz
Playerbros ekibi olarak Eddy'ye hoş geldin diyor, Çamlıca Espor için hayırlı olmasını diliyoruz.
Kaynak: Playerbros