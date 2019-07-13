Caminin gençlik merkezi, aktiviteleriyle dikkati çekiyor

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Hacı Yasin Kaplan Camisi Kültür ve Gençlik Merkezi'ndeki yaz kurslarına katılan çocuklar, Kur'an-ı Kerim ve ahlak eğitiminin yanı sıra futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye, langırttan masa tenisine birçok spor aktivitesine katılarak eğlenceli vakit geçiyor.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki camide Kur'an-ı Kerim ve ahlak eğimi alan 300 öğrenci bir yandan da yaz tatillerini eğlenerek geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hacı Yasin Kaplan Camisi imamı Hasan Şengün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin 3 farklı ana bölüme ayrıldığını söyledi.

İlk bölümün erkek yatılı hafızlık Kur'an kursu olduğunu ve burada 40 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını kaydeden Şengün, "İkinci bölümümüz ise kültür merkezi ve gençlik merkezi. Türkiye'de birçok camide olmayan 10 bin ciltlik kütüphaneye sahip bir camiden bahsediyoruz. Temel İslami ilimler kitaplarıyla beraber sosyolojiden psikolojiye, edebiyattan felsefeye kadar birçok kitabın bulunduğu bir camimiz var." diye konuştu.

Şengün, 3. bölümün caminin alt katında yer alan 4-6 yaş kreş ve Kur'an kursu bulunan alan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sabah saat 8'den akşam 5'e kadar devam ediyor. Yaz aylarında Diyanet İşleri Başkanlığının yaz Kur'an kursları var. Bizim yaz Kur'an kursumuzda, sabah 8'de başlayıp akşam saat 5'e kadar süren bir eğitimimiz var. Sabahtan öğleye kadar çocuklarımız Kur'an-ı Kerim, tecvit ve ahlak eğitimi alıyorlar. Öğle namazını kıldıktan sonra hem kız hem de erkek öğrencilerimiz belletmenleriyle beraber voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, langırt, yüzme gibi spor etkinliklerini yapıyorlar. Kurslarda 150 erkek, 150 kız öğrencimiz bulunuyor."

"Camimiz iyiliğin kaynağı olsun"

Camilerin kapısının herkese açık olduğuna dikkati çeken Şengün, "Cami hayatın merkezidir, hayatın merkezinde caminiz varsa kötülükleri önleyebilir, iyilikleri yayabilirsiniz inancına sahip bir kültürden geliyoruz. Biz de istiyoruz ki camimiz iyiliğin kaynağı olsun, iyiliklerin camiden yayıldığının delili olsun." dedi.

Eğitimleri eğlenceli hale getirmek gerektiğini vurgulayan Şengün, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık farklı bir dönemi, farklı bir çağı yaşıyoruz. Çocuklar okul hayatından yoruldukları, bazen okul hayatından gönüllerine yorgunluk düştüğü için yazın hiçbir eğitim almak istemiyorlar. Yaz ayları da bizim Kur'an öğrenme ayımızdır. Biz de istedik ki gönüllerine yorgunluk düşmeden, çocuklarımızın yaz aylarında kaliteli, eğlenceli, hem tatil yapabilecekleri hem de Kur'an ve ahlak eğitimini alabilecekleri bir ortam oluşturalım. Çocukların gönlüne yorgunluk düşmeden eğlenerek öğretiyoruz."

Şengün, çocuklara, sosyal medya ve bilgisayar oyunlarından uzakta, eğlenerek, değerli vakit geçirmeyi öğretmeye çalıştıklarını belirtti.

Kursiyerlerden Gamze Yıldırım da bu camiye gelebileceğini duyduğunda çok mutlu olduğunu kaydederek, "Çünkü burada özel okullarda olmayan imkanlar var. Gerçekten çok eğleniyoruz. Eğlenerek öğreniyoruz. Buraya koşarak geliyorum, hatta hiç gitmek istemiyorum." dedi.

Fatma Aybüke Çelikdemir ise "Burada hem dinimizi öğreniyoruz, hem bilgilerimizi tazeliyoruz. Öğleden sonraları da çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla çok iyi vakit geçiyorum. Yaz tatilimin böyle geçmesine çok seviniyorum." ifadesini kullandı.

Melike Bakırcı da gençlik merkezinde çok iyi vakit geçirdiklerini belirterek, "Öğleden önce Kur'an, tecvit ve ahlak derslerimiz oluyor. Öğleden sonra da sosyal aktivitelerimiz oluyor. Yüzme derslerimiz oluyor, sohbet ediyoruz. Hem eğleniyoruz hem de dinimizi öğreniyoruz. Çoğu yerde bu şansımız olmuyor. Burada kendimizi geliştiriyoruz. En azından yaz tatilimiz boş geçmiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA