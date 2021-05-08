CAMİNİN BAHÇE DUVARINI AVUÇ İÇİYLE BOYADI, GÖZALTINA ALINDI
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CAMİNİN BAHÇE DUVARINI AVUÇ İÇİYLE BOYADI, GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da cami bahçesinde gönüllü olarak temizlik yapan ve çiçekleri sulayan Kemal Duran, imamın karşı çıkmasına rağmen bahçe duvarını avuç içi deseniyle boyadı.

Antalya'da cami bahçesinde gönüllü olarak temizlik yapan ve çiçekleri sulayan Kemal Duran, imamın karşı çıkmasına rağmen bahçe duvarını avuç içi deseniyle boyadı.

*- Tuvaletin üzerine de yazıyla 'Selamün Aleyküm' yazan Duran, cami imamı Ümmet Akbaş'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik mahallesinde bulunan Çallıoğlu Camii'nde meydana geldi. Ramazan ayının başında gelerek temizlik ve bahçe işlerine yardımcı olan Kemal Duran (28), dün akşam yanına aldığı birkaç çocukla birlikte caminin bahçe duvarlarını el iziyle boyamaya başladı. Cami İmamı Ümmet Akbaş, Kemal Duran'a boyamaması konusunda uyarıda bulundu. Uyarıyı ciddiye almayan Duran, boyama işine bugün de devam etti. Duran ayrıca, tuvaletin üzerine de yazıyla 'Selamün Aleyküm' yazdı. Sabah namazına gelen imam Akbaş, durumu müftülüğe ve polise bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri, Kemal Duran'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Boyama işini yapan Kemal Duran'dan şikayetçi olan imam Ümmet Akbaş, "Ramazan ayının başında geldi, caminin bahçesini temizledi, çiçeklendirdi. Tuvaleti falan temizledi. Allah razı olsun güzel şeyler de yaptı ama bu sefer caminin duvarlarını elini boyaya batırıp bu şekilde bir şey yapmış. Kendisine 'yapma' dedik. 'Bana göre güzel' diyor. Buraya her gelen her istediğini yapamaz. Yapma dememize rağmen oldu bunlar. Artık anlamayınca görevlileri çağırmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Gözaltındaki Duran'ın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

CAMİNİN BAHÇE DUVARINI AVUÇ İÇİYLE BOYADI, GÖZALTINA ALINDI
CAMİNİN BAHÇE DUVARINI AVUÇ İÇİYLE BOYADI, GÖZALTINA ALINDI
CAMİNİN BAHÇE DUVARINI AVUÇ İÇİYLE BOYADI, GÖZALTINA ALINDI
CAMİNİN BAHÇE DUVARINI AVUÇ İÇİYLE BOYADI, GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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