Camiden çıkan imamın feci sonu! Lüks cipin altında kalarak yaşamını yitirdi
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Camiden çıkan imamın feci sonu! Lüks cipin altında kalarak yaşamını yitirdi

12.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:29

Samsun'da cami çıkışı cipin çarpması sonucu ağır yaralanan imam Hasan Coşkun hastanede hayatını kaybetti, yanındaki Ahmet Atar ise yaralandı. Kazadan sonra kaçan cip sürücüsü Aytekin A. teslim oldu.

Dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde meydana gelen kazada yatsı namazından çıkan Orta Cami İmamı Hasan Coşkun ile Ahmet Atar'a, evlerine doğru yürüdüğü sırada bir cip çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan imam Coşkun yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Atar'ın ise tedavisi sürüyor. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cip ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Camiden çıkan imamın feci sonu! Lüks cipin altında kalarak yaşamını yitirdi

JANDARMAYA GİDEREK TESLİM OLDU

Ekipler ilçede geniş çaplı çalışma yaparken, Aytekin A. isimli şüpheli, 55 GL 424 plakalı cip ile iki yayaya çarptığını belirterek teslim oldu. Jandarma, aracın ve sürücüsünün doğru olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı. Aytekin A. gözaltına alındı

Camiden çıkan imamın feci sonu! Lüks cipin altında kalarak yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
HAKAN ARSLANOĞLU: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.
Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
NECATİ: Mekânın cennet olsun hocam .Rabbim ailene yakınlarına sabr-ı cemiller ihsan eylesin.????
Yayından Kaldır
500
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