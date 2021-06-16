Camide imamın bıçaklanmasıyla ilgili 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor
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Camide imamın bıçaklanmasıyla ilgili 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor

Camide imamın bıçaklanmasıyla ilgili 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da, imam Fatih Yavuz'un camide kalçasından bıçaklanmasıyla ilgili aranan 2 kişiden H.B., polis ekiplerince yakalandı.

BURDUR'da, imam Fatih Yavuz'un camide kalçasından bıçaklanmasıyla ilgili aranan 2 kişiden H.B., polis ekiplerince yakalandı. H.B., işlemleri sonrası savcılıkça serbest bırakılırken, Yavuz'u yaraladığı belirlenen H.G.'nin ise arandığı belirtildi.

Kent merkezindeki 149 Evler Camii'nin imamı Fatih Yavuz'un yanına, 8 Haziran'da, yatsı namazını kıldırdıktan sonra 2 kişi geldi. Yavuz'un şadırvanda konuştuğu, kimliği belirsiz kişilerden biri, aniden bıçakla saldırdı. İmamı kalçasından yaralayan saldırgan ve yanındaki kişi, hızla olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Olayla ilgili araştırma başlatan Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin H.B. ve H.G. olduğunu ve Bucak ilçesine kaçtıklarını belirledi. Şüphelilerden 'kasten yaralama', 'yağma', 'gasp' ve 'tehdit' suçlarından kaydı olan H.B., polis tarafından yakalandı. Burdur'a getirilen H.B., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen, 'kasten yaralama', 'tehdit' ile '6136 sayılı kanuna muhalefet'ten çok sayıda suç kaydı olan ve başka suçtan aranan H.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.


Camide imamın bıçaklanmasıyla ilgili 1 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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