Cami yaptırma derneği üyeleri, hırsızlara karşı inşaatta nöbet tutuyor
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Cami yaptırma derneği üyeleri, hırsızlara karşı inşaatta nöbet tutuyor

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Ankara'da bir derneğin yapımını üstlendiği cami inşaatında sık sık hırsızlık yaşandığını fark eden dernek başkanı ve arkadaşları, geceleri ateş yakarak nöbet tutmaya başladı.

Ankara'da bir derneğin yapımını üstlendiği cami inşaatında sık sık hırsızlık yaşandığını fark eden dernek başkanı ve arkadaşları, geceleri ateş yakarak nöbet tutmaya başladı.

Altındağ ilçesi Kazımkarabekir Caddesi'nde bir caminin yapımını üstlenen Yeni Sanayi Çarşısı Kazıkiçi Bostanları Camii Yaptırma ve Onarma Derneğinin üyeleri, inşaattan zaman zaman çeşitli malzemelerin çalınması ve çevredeki metruk binaya sık sık bazı kişilerin girip çıkması üzerine önlem almak için harekete geçti.

Dernek Başkanı Osman Araç ile arkadaşı Şaban Bektaş ve bazı üyeler, geceleri inşaat önünde ateş yakarak sabaha kadar nöbet tutmaya başladı.

Dernek Başkanı Araç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caddede minareli bir caminin olmamasından dolayı bu bölgeye bir cami yaptırmak istediklerini belirtti.

İnşaatın 3 yıldır sürdüğünü ifade eden Araç, çevredeki metruk binalara girip çıkan bazı kişilerin malzemeleri çalmasına engel olamadıklarını, telin üzerinden atlayan hırsızların çivi, tel ve demirleri alıp götürdüklerini anlattı. 70 yaşında olduğunu belirten Araç, "Arkadaşımla sabaha kadar sırayla nöbet tutuyoruz." dedi.

Hırsızların kendilerine zarar vermesinden korktuklarını anlatan Araç, şunları söyledi:

"Bu insanlar korkusuz, dikenli telin üzerinde oturuyor, 'in' diyorsun inmiyor. Polise telefon ediyoruz, onlar gelene kadar hırsızlar gidiyor. Altında konferans salonu olan, şehrin merkezinde büyük bir cami yaptırıyoruz. Bu olaylardan kurtulmak ve bir an evvel bitirilmesi için hayırsever vatandaşlarımızdan da ilgi bekliyoruz."

Yetkililerden inşaatın yanındaki metruk binanın kaldırılmasını isteyen Araç, "Hem toplum açısından hem bizim açımızdan hem burada yaşayan insanlar açısından huzurun sağlanması için bu şart." ifadelerini kullandı.

Şaban Bektaş da gece nöbet tuttuklarını, gündüz de inşaatın malzemesinin temini için koşturduklarını belirtti.

Cami inşaatının tamamen halkın katkılarıyla süren bir hizmet olduğunu belirten Bektaş, "Akşam geliyoruz, gece 04.00'e kadar kalıyoruz, gidiyoruz 3-4 saat evde yatıyoruz, tekrar çıkıyoruz." diye konuştu.

"Bu çocuklar bizim çocuklarımız, onları bir an önce kurtaralım."

Bektaş, gece inşaat alanında tedirgin şekilde dolaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizi takip ediyorlar, geç kalırsak ya da namaza gittiğimizde 10 dakika içinde ne bulursa alıyorlar. Ağırlıklı olarak demir götürüyor, hurdaya satıyorlar. Şefkatten mahrum çocuklar bu duruma düşüyor. Toplum yaralanıyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, yakalansa da üzülüyoruz, polise versek de üzülüyoruz. Bunları bir an önce kurtaralım."

Cami yaptırma derneği üyeleri, hırsızlara karşı inşaatta nöbet tutuyor
Cami yaptırma derneği üyeleri, hırsızlara karşı inşaatta nöbet tutuyor
Cami yaptırma derneği üyeleri, hırsızlara karşı inşaatta nöbet tutuyor
Cami yaptırma derneği üyeleri, hırsızlara karşı inşaatta nöbet tutuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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