Cami saldırısını engelleyen kahramanlara cesaret madalyası
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Cami saldırısını engelleyen kahramanlara cesaret madalyası

Norveç'te geçtiğimiz yıl El-Nur İslam Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıda faili engelleyen Muhammed Refik ve Muhammed Ikbal Jave, saldırının yıl dönümünde cesaret madalyası ile ödüllendirildi.

Cami saldırısını engelleyen kahramanlara cesaret madalyası
11.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:37

Norveç'te geçtiğimiz yıl El-Nur İslam Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıda faili engelleyen Muhammed Refik ve Muhammed Ikbal Jave, saldırının yıl dönümünde cesaret madalyası ile ödüllendirildi.

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki El-Nur İslam Merkezine geçtiğimiz yıl silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırganı engelleyerek, faciayı da engelleyen Muhammed Refik ve Muhammed Ikbal Jave, saldırının yıl dönümünde ödüllendirildi. Jave ve Refik'e, Barum Belediye Binasında düzenlenen törende saldırının yıl dönümünde gösterdikleri cesaret nedeniyle madalya verildi. Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı İselin Nybö Barum gerçekleştirdiği konuşmada, çok sayıda ölüm olabilecek saldırıyı önlediklerini ifade ederek, "Nefret, adaletsizlik ve hoşgörüsüzlüğe karşı ayakta durmamanın sembolü olmalıdır" dedi.

Üvey kız kardeşini öldürdükten sonra El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne ateş açan ve kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi de yaralayan Philip Manshaus'a ülke kanunlarında en yüksek cezayı verilmişti. Saldırının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edilmişti. - OSLO

Kaynak: İHA

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