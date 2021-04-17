Cami inşaatına destek plaketle ödüllendirildi
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Cami inşaatına destek plaketle ödüllendirildi

Cami inşaatına destek plaketle ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı devam eden Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi için 40 bin TL yardım toplayan Kadriye Gümüş, destek plaketi ile ödüllendirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı devam eden Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi için 40 bin TL yardım toplayan Kadriye Gümüş, destek plaketi ile ödüllendirildi.

Simav'ın 40'ıncı camisi olan Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Ünal, 2 yıl önce temelleri atılan cami binasının yapımı ve donanımında sona gelindiğini belirtti. Bu camiden Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yanı sıra çevre mahallelerdeki vatandaşların da faydalanacağını ifade eden Dernek Başkanı emekli vaiz Kadir Ünal "Beyce köy sınırları içindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yer alan camimiz, devlet-millet işbirliğiyle yapıldı, Yardımların toplanmasında büyük katkıları olan Kur'an kursu hocası Kadriye Gümüş, ilçemizin 40'ıncı camisi için 40 bin TL bağış toplamıştır. Destek plaketi ile ödüllendirdiğimiz meslektaşımıza, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kur'an Kursu hocası Kadriye Gümüş ise, bünyesinde hafızlık eğitim bölümünün de bulunduğu camiye desteklerinin devam ettiğini belirterek, buradan yetişecek olan hafızlara Allah rızası için hizmet edeceklerini ifade etti.

Simav İlçe Müftülüğünde düzenlenen plaket törenine, Müftü Muhammed Aydın, Dernek Başkanı Kadir Ünal, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Gülseren ve yardım toplayan Kadriye Gümüş katıldı. - KÜTAHYA

Cami inşaatına destek plaketle ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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