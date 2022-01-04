Cami imamı, cemaati için soluğu kahvehanede aldı

SAKARYA (İHA) - Pandeminin de etkisiyle cemaatte yaşanan azalma sonrasında soluğu mahallenin kahvehanesinde alan ve vatandaşlara vaaz vermeye başlayan imam, halkı tekrardan camilere davet etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Limandere Mahallesinde görev yapan ve pandeminin de etkisi ile cemaatin azaldığını vurgulayan cami imamı, cemaatini yeniden kazanabilmek için soluğu mahallenin kahvehanesinde aldı. Daha önce vakit namazlarını camilerde kılmaya özen gösteren birçok vatandaş pandeminin de etkisi ile camilere daha az gitmeye başladı. Durumdan yaşadığı rahatsızlık sonrasında cemaatini yeniden kazanmak isteyen Limandere Mahallesi Merkez Cami İmamı Şener Karadağ, kahvehanede vaaz vermeye başladı.

Verdiği vaazda din ve fıkıh konularına değinen İmam Karadağ, ibadetlerin camilerde yapılmasının önemine değindi. İslamiyet'te bütün yeryüzünün mescit kabul edilmekle beraber namazların cemaatle camide kılınmasının gerek sevap bakımından gerekse sosyal yönden büyük bir önem taşıdığını ifade eden Karadağ, okuduğu ayetlerle de önemli uyarılarda bulundu. Camilerin kapılarının herkese açık olduğuna vurgu yapan Karadağ, "Cami cemaatini özledi. İnsanlar, dinin amacını bilmeli, Kur'an'ın emrettiği gibi yaşamalı, kendi inançlarının gereğini yerine getirmeliler. Ahiretlerimizi ancak bu şekilde kurtarabiliriz" dedi.

Kahvehanede verdiği vaazların ilgi ile karşılandığını fark eden Karadağ, her hafta perşembe günü aynı kahvehanede vaaz vermeyi sürdürdü. Çabalarının sonuç verdiğini belirten Şener Karadağ, "Kahvehanede yaptığımız vaazların çok şükür karşılığını alıyoruz. Namaz vakitlerinde beni artık yalnız bırakmıyorlar, ben de her hafta onlarla beraber olmaya devam ediyorum" dedi. - SAKARYA