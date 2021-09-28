Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 13. bölüm 2. fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 13. bölüm 2. fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 13. bölüm 2. fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 12. Bölümde, Nalan'ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet'in öfkesinden Nalan da payını alıyor.

Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışıyor. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır. Rafet ise Nalan'a gerçek yüzünü istemeden de olsa yavaş yavaş gösteriyor. Sedat'ın kaçış noktası Cana olurken, Nalan'ın Muzaffer oluyor.

Diğer yandan Feride'nin anneliğiyle ilgili verdiği sınav bu kez daha da büyüktür. Nalan'ın peşini bırakmayan Feride, bambaşka yollar deniyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 13. bölüm 2. fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 13. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Nalan, Sedat ve Cana üçgeninde sular durulmuyor! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sedat birden ortaya çıkan Hayri'den hiç hoşlanmamıştır. Kendince ona bir uyarıda bulunur. Öte yandan Rafet şirketteki pozisyonundan ayrılacağını aileye açıklar. Bunu duyan Sedat başkan olmak için annesinden yardım ister. Sedat tüm bunlar olurken Cana ile olan aşkından da vazgeçmez. Her şey üst üste gelir ve Nalan zor bir durumda kalır. Nalan,Sedat ve Cana'yı yakalayacak mı?

CAMDAKİ KIZ 12.BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

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Haber: Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 13. bölüm 2. fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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