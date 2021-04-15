Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler? Camdaki Kız 2. Bölüm fragmanı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, bu akşam 2. Bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandırıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Camdaki Kız 2. Bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler? Camdaki Kız 2. Bölüm fragmanı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, bu akşam 2. Bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandırıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Camdaki Kız 2. Bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler? Camdaki Kız 2. Bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 1. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız 15 Nisan 2021 Perşembe (Bu akşam) akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'de başlayacaktır.

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız 15 Nisan 2021 Perşembe (Bu akşam) akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'de başlayacaktır.

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 8 Nisan Perşembe yayınlanan ilk bölümde hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat'ın tek çaresi zeki ve dünyalar güzeli Nalan ile evlenmektir. Nalan ve Sedat'ın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?

Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan'ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır… Nalan'ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat'ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat'ı Cana'dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.

Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan'ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat'ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan'la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan'ın hayallerindeki "kurtarıcı prens" midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini bizlere anlatacak dizinin ana karakteri Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak. "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.

CAMDAKİ KIZ KÜNYESİ

Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız yakında Kanal D'de başlıyor!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

• Burcu Biricik,

• Devrim Yakut,

• Feri Baycu Güler,

• Feyyaz Şerifoğlu,

• Hamza Yazıcı,

• Hande Ataizi,

• Merve Polat,

• Nihal Menzil,

• Nur Sürer,

• Selma Ergeç,

• Şerif Erol,

• Tamer Levent,

• Tuğrul Tülek Erol

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!