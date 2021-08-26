Camdaki Kız dizisinin sevilen oyuncusu Enis Arıkan koronavirüse yakalandı
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Camdaki Kız dizisinin sevilen oyuncusu Enis Arıkan koronavirüse yakalandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyuncu Ezgi Mola'nın koronavirüse yakalanmasının ardından en yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın da testi pozitif çıktı. Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Arıkan, yeni başlayan çekimlere de ara vermek zorunda kaldı.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Instagram hesabından yayınladığı videoda koronavirüse yakalandığını, iki doz aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söyledi. Mola'nın arkasından en yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan da kötü haber geldi.

ENİS ARIKAN DA KORONAYA YAKALANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde oynayan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi. Enis Arıkan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.

Camdaki Kız dizisinin sevilen oyuncusu Enis Arıkan koronavirüse yakalandı

"AŞI OLMAMIM EKMEĞİNİ YİYORUM"

Aşı olduğu için hastalık sürecinde evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.

Camdaki Kız dizisinin sevilen oyuncusu Enis Arıkan koronavirüse yakalandı
Camdaki Kız dizisinin sevilen oyuncusu Enis Arıkan koronavirüse yakalandı
Oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Camdaki Kız dizisinin sevilen oyuncusu Enis Arıkan koronavirüse yakalandı - Haberler Magazin
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