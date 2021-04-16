Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu

Dün akşam ikinci bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız dizisindeki Sedat'ın cinsel ilişki için hazırladığı özel bir odasının olması izleyicilerin aklına yıllar önce yayınlanan Grinin Elli Tonu filmini getirdi. Dizideki o sahneyi gören izleyiciler Twitter'dan paylaşım yaparak "Dizi Grinin Elli Tonu'na doğru ilerliyor" yorumunu yaptı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 2. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve yayımladığı gibi sosyal medyaya damgasını vuran dizi yine gündemde yerini aldı.

NALAN, SEDAT'IN EVİNE GİTTİ

Psikolojik şiddetin baskın olduğu dizide Nalan karakterinin annesi yüzünden yaşadıkları ve sürekli korse giymek zorunda bırakılması izleyicileri ekrana kilitledi. Giydiği korse yüzünden tuvalete gidemeyen ve annesinin açmadan önce sorularıyla bilerek oyaladığı Nalan, evlilik kararı aldığı Sedat'ın evine gitti. Korse yüzünden zor anlar yaşayan Nalan, magazincilerden kaçıp sığındıkları Sedat'ın evinde bir gerçekle yüzleşti.

SEDAT'IN KIRMIZI ODASI ORTAYA ÇIKTI

Banyodan çıkıp bilmeden bir odaya giren Nalan, Sedat'ın cinsel ilişkiye girmek için kullandığı kırmızı odasını gördü. Odadaki eşyaları görünce büyük bir şok yaşayan Nalan, baygınlık geçirdi. Sedat'ın kendisinden yaşça büyük ve evli sevgilisiyle vakit geçirdiği özel odayı görenlerin aklına Grinin Elli Tonu filmi geldi.

GRİNİN ELLİ TONU FİLMİNE BENZETİLDİ

Grinin Elli Tonu filminde de sapkın erkek karakter Christian Grey, Sedat gibi bir hayat yaşayınca Twitter'da bu konu kısa sürede gündem oldu.

İşte Camdaki Kız için yapılan bazı paylaşımlar...