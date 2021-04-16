Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
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Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam ikinci bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız dizisindeki Sedat'ın cinsel ilişki için hazırladığı özel bir odasının olması izleyicilerin aklına yıllar önce yayınlanan Grinin Elli Tonu filmini getirdi. Dizideki o sahneyi gören izleyiciler Twitter'dan paylaşım yaparak "Dizi Grinin Elli Tonu'na doğru ilerliyor" yorumunu yaptı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, dün akşam 2. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayımlanan ve yayımladığı gibi sosyal medyaya damgasını vuran dizi yine gündemde yerini aldı.

NALAN, SEDAT'IN EVİNE GİTTİ

Psikolojik şiddetin baskın olduğu dizide Nalan karakterinin annesi yüzünden yaşadıkları ve sürekli korse giymek zorunda bırakılması izleyicileri ekrana kilitledi. Giydiği korse yüzünden tuvalete gidemeyen ve annesinin açmadan önce sorularıyla bilerek oyaladığı Nalan, evlilik kararı aldığı Sedat'ın evine gitti. Korse yüzünden zor anlar yaşayan Nalan, magazincilerden kaçıp sığındıkları Sedat'ın evinde bir gerçekle yüzleşti.

Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu

SEDAT'IN KIRMIZI ODASI ORTAYA ÇIKTI

Banyodan çıkıp bilmeden bir odaya giren Nalan, Sedat'ın cinsel ilişkiye girmek için kullandığı kırmızı odasını gördü. Odadaki eşyaları görünce büyük bir şok yaşayan Nalan, baygınlık geçirdi. Sedat'ın kendisinden yaşça büyük ve evli sevgilisiyle vakit geçirdiği özel odayı görenlerin aklına Grinin Elli Tonu filmi geldi.

Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu

GRİNİN ELLİ TONU FİLMİNE BENZETİLDİ

Grinin Elli Tonu filminde de sapkın erkek karakter Christian Grey, Sedat gibi bir hayat yaşayınca Twitter'da bu konu kısa sürede gündem oldu.

İşte Camdaki Kız için yapılan bazı paylaşımlar...

Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda sahnesi Grinin Elli Tonu filmine benzetilince Twitter'da gündem oldu
Camdaki Kız son bölüm full tek parça izle! Kanal D Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı izle!
Camdaki Kız son bölüm full tek parça izle! Kanal D Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı izle!
Camdaki Kız 3. Bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 2. bölüm full izleme linki! Camdaki Kız 2. bölüm tek parça full izle!
Camdaki Kız 3. Bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 2. bölüm full izleme linki! Camdaki Kız 2. bölüm tek parça full izle!
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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