Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
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Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız'da Feride ve Cana'nın sahnesi gündem oldu. kızının mutlu olması için susmayı seçen Feride'nin Sedat'la ikisini yan yana gördükten sonra Cana'nın saçlarına yapışarak tepki göstermesi izleyicileri ekrana kilitledi. Kısa sürede Twitter'da gündem olan sahne için "Ülkece rahatladık" yorumu yapıldı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın 9. bölümünde yaşananlar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Feride'nin kızının yuvasını yıkmaya çalışan Cana'ya yaptıkları sezon finaline damga vurdu.

FERİDE, KIZININ MUTLULUK İÇİN TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Cana'nın söylediklerinden sonra kızının mutluluğu için susan Feride, farklı bir tavır takınarak her şeyin sorunsuz ilerlemesi için bir adım attı. Hatta Feride Hanım, aynı gece Muzaffer'i çağırarak Nalan'ı ona emanet etti.

FERİDE, CANA'NIN SAÇLARINA YAPIŞTI

Oteldeki hazırlıklar sırasında annesinin yıllardır söyledikleri kafasında dönen Nalan, bir hayli stres olurken; Cana da Sedat'a bir kez daha vedalaşmayı teklif etti. Düğün günü dayanamayan Sedat, Cana ile kimsenin olmadığı bir yerde öpüştü. Sedat ve Cana'yı birlikte görünce sinirden deliye dönen Feride, beklenmedik bir hamle yaptı. Asansör beklerken Cana'nın saçına yapışan Feride, kendisinin kimseye benzemediğini Sedat ile ikisini ayıracağını belirterek "Seni fazla serbest bırakmışlar. Ben sana öğreteceğim namusu" dedi.

TWITTER'I SALLADI

Cana ve Feride'nin sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Hesaplarından sahneyi paylaşan binlerce kullanıcı "Ülkece rahatladık" ve "Son metres bükücü Feride" yorumlarını yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Sezon finali yapan Camdaki Kız'da gizemli adam! En zor anında Nalan'ın yardımına koştu
Sezon finali yapan Camdaki Kız'da gizemli adam! En zor anında Nalan'ın yardımına koştu
Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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