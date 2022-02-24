Camdaki Kız CANLI izle! Kanal D Camdaki Kız 32. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan, Sedat'la olan evliliğini bitirme kararı alıyor!

Cana ile olan olaylar iyiden iyiye içinden çıkılma bir hal almıştır. Feride gerçekleri Nalan'dan saklamaya çalışsa bile bunda başarılı olamaz. Nalan, Alp ile görüşür ve ondan duydukları şok etkisi yaratır.

Hayri ve Nalan arasındaki samimiyet de artmaya başlamıştır. Hayri Nalan'a bir hediye verir.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat'ın Cana'yla buluşmasını yakalıyor. 17 Şubat Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 31. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 31. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Cana ve Sedat, Nalan'a yakalanınca ne yapacak?

Feride, Cana'ya dersini vermek için onu bodrum katına kapatır. Cana'nın Sedat'la olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenen Feride, daha tehlikeli bir planla Cana'nın karşısına geçer. Nalan, hamileliğinin tadını çıkaramadan Sedat'la arasında oluşan uçurumu fark etmeye başlar. Sedat'ın telefonuna Cana'dan gelen mesajı gören Nalan, şüphelerinin peşini takip etmeye kararlıdır. Rafet'in tasarruf emirleri konakta fırtına estirir. Ancak, Gülcihan'ın alış veriş krizi tutunca olanlar olur.

Sedat'ın ısrarla Cana'yla görüşmeleri devam edince Nalan, Sedat'ın peşine düşer. Adil ise kızının evliliğindeki o büyük sırrı taşıyamaz. Nalan'a ihanete uğradığını anlatmak isteyen Adil, her fırsatta Feride'nin engeline takılır. Peki, Nalan Sedat ve Cana arasında neler olduğunu bu kez öğrenecek mi?

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

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