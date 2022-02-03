Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 29. yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?
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Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Camdaki Kız 29. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Sedat'ın zor kararı!
Rafet Sedat'ı eski bir tanıdığı olan Derviş'in yanına gönderir. Tüm aile Rafet'in nasıl bir tercih yapacağını merakla beklemektedir. Sedat ise babasının durumundan tedirgin olur. Ancak Nalan'ın Sedat'a söyleyeceği çok önemli bir husus vardır.
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!
Camdaki Kızı dizi 28. Bölümde Koroğlu inşaatında yaşanan skandal olay Nalan ve Sedat'ın hayatını alt üst ediyor! 27 Ocak Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 28. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 28. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, hamile olup olmadığını öğrenmek için test yaptırıyor. Nalan, hamile mi?
Cana, çocuklarına kavuşmak için Rafet'ten yardım istese de umduğunu bulamıyor. Sedat, Cana'nın konağa gelmesiyle diken üzerinde neler olacağını bekliyor. Nalan, Hayri'nin ricası üzerine küçük Şirin'e ameliyat öncesi büyük bir mutluluk yaşatıyor. Diğer yandan Koroğlu'nun otel inşaatından gelen ölüm haberi büyük bir skandal yaratıyor. İnşaatta yaşanan ihmalin Koroğlu şirketinin olmasıyla Sedat büyük bir suçla karşı karşıya kalıyor.
Nalan, yaşadığı baş dönmesi ve mide bulantılarıyla artık hamile olabileceğinden daha da şüpheleniyor. Kimseye durumu belli etmemeye çalışan Nalan, Muzo'nun dikkatini çekmesine engel olamıyor. Feride'nin durumu öğrenmesiyle test yaptırmaya giden Nalan, henüz sonucu alamadan başka bir şokla karşılaşıyor. Sedat, hapse girecek mi?
Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.