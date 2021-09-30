Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 13. bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Yeni sezon izle!

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Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Camdaki Kız 13. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Nalan, Sedat ve Cana üçgeninde sular durulmuyor!
Sedat birden ortaya çıkan Hayri'den hiç hoşlanmamıştır. Kendince ona bir uyarıda bulunur. Öte yandan Rafet şirketteki pozisyonundan ayrılacağını aileye açıklar. Bunu duyan Sedat başkan olmak için annesinden yardım ister. Sedat tüm bunlar olurken Cana ile olan aşkından da vazgeçmez. Her şey üst üste gelir ve Nalan zor bir durumda kalır. Nalan,Sedat ve Cana'yı yakalayacak mı?
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!
Camdaki Kızı dizi 12. Bölümde, Nalan'ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet'in öfkesinden Nalan da payını alıyor.
Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışıyor. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır. Rafet ise Nalan'a gerçek yüzünü istemeden de olsa yavaş yavaş gösteriyor. Sedat'ın kaçış noktası Cana olurken, Nalan'ın Muzaffer oluyor.
Diğer yandan Feride'nin anneliğiyle ilgili verdiği sınav bu kez daha da büyüktür. Nalan'ın peşini bırakmayan Feride, bambaşka yollar deniyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.