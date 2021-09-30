Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız 13. bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Yeni sezon izle!

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CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 13. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Nalan, Sedat ve Cana üçgeninde sular durulmuyor!

Sedat birden ortaya çıkan Hayri'den hiç hoşlanmamıştır. Kendince ona bir uyarıda bulunur. Öte yandan Rafet şirketteki pozisyonundan ayrılacağını aileye açıklar. Bunu duyan Sedat başkan olmak için annesinden yardım ister. Sedat tüm bunlar olurken Cana ile olan aşkından da vazgeçmez. Her şey üst üste gelir ve Nalan zor bir durumda kalır. Nalan,Sedat ve Cana'yı yakalayacak mı?

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 12. Bölümde, Nalan'ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet'in öfkesinden Nalan da payını alıyor.

Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışıyor. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır. Rafet ise Nalan'a gerçek yüzünü istemeden de olsa yavaş yavaş gösteriyor. Sedat'ın kaçış noktası Cana olurken, Nalan'ın Muzaffer oluyor.

Diğer yandan Feride'nin anneliğiyle ilgili verdiği sınav bu kez daha da büyüktür. Nalan'ın peşini bırakmayan Feride, bambaşka yollar deniyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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