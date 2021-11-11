Camdaki Kız 19. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız yeni sezonunda da izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Son bölümün sonunda yayınlanan fragman büyük ses getirirken izleyemeyen, kaçıranlar internette fragman ile ilgili arama yapmakta. Vatandaşlar internette en çok "Camdaki Kız yeni bolum fragmanı izle! Camdaki Kız 19. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?" gibi soru ve konuları aratmakta. Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı ve daha birçok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki kızın son bölümünde Nalan, Sedat'ın ortadan neden kaybolduğunu ve tüm gerçekleri öğrenmenin peşine düşüyor. Rafet, Sedat'ın hissesini de alıp şirketten ayrılmasının ardından evlatlarının hepsine kızgın ve kırgındır. Selen'in Levent'ten boşanması için emir veren Rafet, Selen'in evden ayrılmasına neden olur. Gülcihan ise kızının gidişinin ardından Rafet'le ters düşer. Levent, Selen'in sakladığı bir şeyler olduğunu düşünür ve Rafet'in karşısına geçer.Rafet'in sert tepkisiyle karşı karşıya kalan Levent kovulunca Selen'i terk eder. Bir diğer yandan Nalan, Sedat'a ulaşamadığını Feride'ye söylemez. Feride, Adil'i de alarak Koroğlu Konağı'na yaptığı ziyarette Sedat'ın ortada olmadığını ve Nalan'ın evliliğinde kara bulutlar dolaştığını öğrenir. Sedat, Cana ile kaçma planı yaparken Feride, Sedat'ın izini sürer. Nalan'la görüşmek istediğini söyleyen Sedat, onu hayal kırıklığına uğratacak kararını açıklar.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN?

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

OGM Pictures'in yapımını üstlendiği Kanal D'nin başarılı yapımının yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturmakta.

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular ise;

Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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